Ssc Napoli, il legale Lubrano: “Nuove intercettazioni Osimhen? Dovrebbero essere ultra riservate. Rischi per gli azzurri? Quasi nulli”

Enrico Lubrano, legale della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello, in onda su Radio Crc. Si è parlato a proposito dell’emersione di nuove intercettazioni per quanto riguarda il caso Osimhen. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Queste intercettazioni non si sa come escono fuori, dovrebbero essere atti ultra riservati. Comunque dicono poco o niente. Nel penale c’è una richiesta di rinvio a giudizio, le cose andranno avanti, quello è un binario parallelo, può chiudersi positivamente anche subito, ma potrebbe avere i suoi tempi. Il binario disciplinare è già esaurito con la decisione della Corte d’Appello del 27 maggio 2022, quella che ha prosciolto tutte le società per le questione delle plusvalenze, quella che dice che non si può entrare nel merito del valore di un giocatore, perché non ci sono criteri oggettivi. Noi abbiamo due binari, il penale va avanti e agli sportivi interessa poco, quello disciplinare è invece chiuso. Che il penale possa riaprire lo sportivo è estremamente difficile. Il rischio è molto limitato, c’è il precedente Juventus in cui le nuove carte hanno determinato un giudizio di revocazione che è però un estremo. In quel caso venne rilevata non una posizione, ma più di 10, quindi un sistema che viola la lealtà sportiva”.

“La vicenda può definirsi chiusa? Il tema estremo è che dal penale arrivino nuovi documenti. Ma nel caso della Juventus era un fascicolo di 18 faldoni. La Procura è impensabile che possa trasmettere un fascicolo così consistente da determinare l’emersione di fatti nuovi“.

“Perché è strano che dei giornalisti possano avere dei documenti così riservati? Da cittadino prima che da avvocato, leggere su un giornale di intercettazioni che poi sono estrapolate da conversazioni più ampie, mi chiedo come ci siano finite. Se leggessi tutto il contesto non direbbero affatto nulla. Non doveva andare in questo modo. Ognuno poi trae le sue valutazioni, il cittadino sa che il processo penale è estremamente riservato ed è impensabile che questi documenti vadano alla stampa. Si violano i principi della sicurezza”.

“Ritiene che questo attacco mediatico al Napoli sia un’arma di distrazione di massa da altri problemi o un avvertimento? Non è una domanda di diritto, quindi non rispondo da avvocato, posso farlo da cittadino. È successo un qualcosa di assolutamente improprio, una violazione del diritto alla riservatezza, non doveva accadere, quindi ci si chiede perché è successo? Non leggo le cose in ottica complottistica, non voglio pensare a niente di negativo. Ci sono cose che fanno notizia sulla pelle di persone o aziende, questo non dovrebbe succedere. È possibile che non ci sia un secondo fine, semplicemente si fa notizia con un lavoro improprio, ma non è detto che ci siano cose ulteriori. Nella mia visione si presume sempre la buona fede, qui non c’è perché qualcosa è scappato dal fascicolo, ma è possibile che non ci siano fatti ulteriori”.