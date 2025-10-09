Schira – Il Napoli monitora Norton-Cuffy. Sull’inglese c’è anche la Juventus

Il Napoli monitora Brooke Norton-Cuffy, terzino destro di proprietà del Genoa. Il calciatore ex Arsenal si sta mettendo ben in risalto con la maglia dei rossoblù, dove ha dimostrato di avere talento e rapidità. Qualità dimostrate anche al Maradona nella recente partita di domenica, dove ha servito uno splendido assist ad Ekhator per la rete del momentaneo vantaggio degli uomini di Vieira. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, oltre l’interesse dei partenopei c’è anche quello della Juventus. Di seguito, il tweet. “Juventus e Napoli stanno monitorando il terzino destro del Genoa Brooke Norton-Cuffy (nato nel 2004). L’Arsenal ha una percentuale sulla futura rivendita”.