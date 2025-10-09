Reja sicuro: “ADL? Uomo eccezionale che fa grandi cose”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove parla del club azzurro e di ADL. Ecco cosa ha dichiarato:

Napoli è l’altra grande svolta: “Partimmo dalla C e arrivammo in Uefa. Lanciammo giocatori come Hamsik e Lavezzi. Fu l’inizio di un ciclo che dopo tanti anni ha portato quella società a vincere due scudetti”.

Con Aurelio De Laurentiis grande sintonia ma anche grandi scontri: “Mi dimisi un paio di volte, ma poi tutto rientrò nel giro di 24 ore con una semplice telefonata. Il presidente è fatto così. Ma è un uomo straordinario e un manager incredibilmente bravo. Ha fatto e continua a fare cose straordinarie”.