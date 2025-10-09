Osimhen: «Trasferimento al Napoli? Giuntoli e ADL parlavano ma non li capivo. Ero arrabbiato con il Lille, vi spiego»

«L’agente che avevo prima (Jean Gerard, ndr) mi aveva manifestato un serio interesse del Napoli, ma era interessato solo al mio trasferimento e non alle condizioni di salute di mio padre. In quel periodo non avevo la testa per pensare al calcio, volevo solo sapere come stava lui». Parole di Victor Osimhen riferite alla Guardia di Finanza e riportate nell’edizione odierna de La Repubblica. Qui, il calciatore nigeriano parla a proposito del suo trasferimento in azzurro, per il quale sono di recente emersi nuovi elementi. Di seguito, le parole dell’attaccante attualmente al Galatasaray.



«Mi chiamò Gerard per incontrarlo a Nizza. C’erano anche Luis Campos (allora direttore sportivo dei francesi) e il presidente del Lille, Gerard Lopez. Mi dissero che mi sarei dovuto trasferire al Napoli, che c’era già un accordo di massima e che, causa pandemia, per il Lille era una buona opportunità. Ma io non ne sapevo nulla».



«In seguito alla morte di mio padre ero arrabbiatissimo con il Lille e il mio agente, perché non ero riuscito a vederlo prima che morisse. Addirittura, mi dissero che sarei dovuto partire il giorno dopo a Napoli, senza nemmeno il tempo di realizzare la morte di mio padre. Per rispetto del presidente del Lille andai comunque a Napoli, ma non avrei firmato nulla. Incontrai l’allenatore, che mi spiegò il progetto, e il giorno dopo De Laurentiis a Capri. Mi parlò della città e della società, ma io non capivo cosa dicesse con Giuntoli perché parlavano in italiano. Mi chiese se avessi visto il contratto, ma io non avevo ricevuto nulla. Rientrato in albergo, chiesi al mio agente la bozza del contratto. Mi disse che non l’aveva. Io mi meravigliai perché il presidente mi aveva detto il contrario. Alla fine, mi mostrò un foglio, uno pseudo accordo con il Napoli. Mi arrabbiai e volli tornare in Francia. Chiesi a Lopez una settimana di riposo e andai a Parigi. Poi, tornato a Lille, decisi di interrompere il rapporto con quell’agente. Vedendo che il Napoli era davvero interessato, chiesi a William D’Avila di occuparsi del mio trasferimento. Verso fine luglio firmai il contratto a Lille, alla presenza di Maurizio Micheli per il Napoli e, tra gli altri, D’Avila, Lopez, Ingla, Calenda e Cros».