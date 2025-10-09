Gazzetta – Nuove intercettazioni Osimhen, ecco perché il Napoli non rischia nulla

Il Napoli non rischia nulla dal punto di vista sportivo nonostante l’emergere di nuovi elementi a proposito del caso dell’acquisto di Victor Osimhen. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle nuove intercettazioni della Guardia di Finanza riguardanti l’approdo del nigeriano all’ombra del Vesuvio, per cui sia Aurelio De Laurentiis che Andrea Chiavelli sono stati rinviati a giudizio. Questi nuovi elementi, come spiegato dalla Rosea, non saranno un rischio per il Napoli dal punto di vista sportivo, al contrario di come accaduto con la Juventus nel 2022. Di seguito, la spiegazione. “Sul fronte sportivo il club non rischia nulla. Per la Procura federale diretta da Giuseppe Chinè, che ha da tempo analizzato gli atti del processo, non ci sono le condizioni per una istanza di revocazione (il Napoli è stato assolto in primo e secondo grado) così come era accaduto, sempre nel caso plusvalenze, per la Juventus, dove c’erano prove schiaccianti. Ossia intercettazioni e carte di evidente natura confessoria con i valori dei giocatori modificati”.