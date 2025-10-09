Gazzetta – Ipotesi 4-2-3-1 per Conte? In campo uno tra Elmas e Lang

Antonio Conte pensa al 4-2-3-1? L’infortunio di Stanislav Lobotka potrebbe convincere il tecnico a cambiare sistema per il suo Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, un’idea può essere quella del 4-2-3-1, con Anguissa e McTominay in mediana, De Bruyne ad agire alle spalle di Hojlund e l’ingresso in campo di uno tra Eljif Elmas e Noa Lang sulle corsie esterne. “E il triangolo non sarà neanche stavolta isoscele o scaleno o equilatero ma rigorosamente Contiano, con una idea nuova che può invitare a comporre una squadra senza il regista classico e con figure di personalità e dominanti tatticamente: ci sta, è capitato a partita in corso, di vedere uno a fianco all’altro Anguissa e McTominay a protezione della difesa; e in questo disegno che rimane lì, De Bruyne salirebbe per starsene incollato o nei pressi di Hojlund, e sulle corsie ci sarebbe abbondanza: Neres a destra (o a sinistra), Lang a sinistra (o a destra), Elmas che sa stare e bene sia da una parte che dall’altra”.