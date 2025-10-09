Del Genio: “Modulo? Conte lascerà il centrocampo a 4, vi spiego”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del modulo del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Avere giocatori come Elmas dal centrocampo in su e Spinazzola dal centrocampo in giù diventa fondamentale. Sono calciatori che possono ricoprire 3-4 ruoli e saranno fondamentali per non far scendere il livello tecnico nonostante gli infortuni. Più che la prestazione loro individuale, Lobotka e Politano sono importantissimi per gli automatismi della squadra di Conte. Sono due calciatori centrali nel progetto, fanno giocare meglio i compagni. Però le alternative ci sono e sono valide. Secondo me Conte non si discosterà dal sistema di gioco coi quattro centrocampista, sarebbe strano se fosse diversamente. Nel momento in cui già devi rinunciare a due giocatori-chiave come Lobotka e Politano, non vai a togliere anche uno tra Anguissa, De Bruyne, McTominay e il sostituto naturale di Lobotka, ossia Gilmour. Non è questo secondo me il momento per aprire alla soluzione del 4-3-3 con Neres e Lang dentro insieme”.