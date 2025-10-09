Corbo: “Stadio? Il Napoli può fare come lo United, vi spiego”

Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dello stadio del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli ha bisogno di qualcosa di solido, del mattone, qualcosa che dia concretezza al suo brand. Quindi o rifai lo stadio, ma io la vedo davvero dura come impresa. Altrimenti se il Napoli mette quel certificato nel suo dossier per avere per tot anni l’assoluta agibilità dello stadio, quello sarebbe un valore importante che accresce il suo valore di mercato. Se acquisisce dal Comune la possibilità di gestire completamente il Maradona è una cosa buona. Come fa il Manchester United, che lo fa di dieci anni ogni dieci anni. Spero che l’accordo col Comune sia imminente”.