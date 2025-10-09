CdS – Verso Torino-Napoli, Conte recupera due infortunati. La situazione

Antonio Conte recupera due calciatori dagli infortunati in vista del Torino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico leccese potrà riavere a disposizione sia Vanja Milinkovic-Savic sia Alessandro Buongiorno, entrambi alle prese con dei problemi fisici. Di seguito, ecco quanto riportato. “Verso il Toro, insomma, i calciatori recuperabili sono i due ex: il portiere Milinkovic-Savic, che ha dovuto disertare la convocazione della Serbia per un attacco di lombalgia acuto, e Buongiorno, fuori dal Pisa e ora nei tempi giusti per mettere nel mirino la squadra in cui è nato e cresciuto”.