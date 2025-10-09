CdS – Verso Torino-Napoli, Conte recupera due infortunati. La situazione

Scritto da:
Elia Falco
-
Napoli e Roma in testa: la i primi posti della classifica alla fine della sesta giornata

Antonio Conte recupera due calciatori dagli infortunati in vista del Torino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico leccese potrà riavere a disposizione sia Vanja Milinkovic-Savic sia Alessandro Buongiorno, entrambi alle prese con dei problemi fisici. Di seguito, ecco quanto riportato. “Verso il Toro, insomma, i calciatori recuperabili sono i due ex: il portiere Milinkovic-Savic, che ha dovuto disertare la convocazione della Serbia per un attacco di lombalgia acuto, e Buongiorno, fuori dal Pisa e ora nei tempi giusti per mettere nel mirino la squadra in cui è nato e cresciuto”.

Articolo precedenteL’ex Reja: “Col Napoli aprimmo un ciclo che ha poi portato a questi risultati. Sul rapport con ADL…”
Articolo successivoTransfermarkt – Portieri, la classifica dei più preziosi della Serie A. La posizione di Meret e Milinkovic-Savic

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE