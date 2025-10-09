CdS – Infortunio Lobotka, lo slovacco ai box per un mese. Questa la previsione sul rientro

Stanislav Lobotka rimarrà ai box per circa un mese a causa di una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra rimediata nel corso della partita Napoli-Genoa. Su Il Corriere dello Sport si parla del suo possibile rientro in campo. Stando a quanto riportato, il suo ritorno a disposizione di Conte potrebbe essere per la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, oppure in via più cautelare contro il Bologna.

“Lobotka dovrà stare fermo un mese e calcoli alla mano, cominciando a contare da domenica scorsa, 5 ottobre, potrebbe rientrare nel periodo compreso tra la partita di Champions del 4 novembre contro l’Eintracht Francoforte al Maradona e la successiva di campionato del 9 novembre al Dall’Ara con il Bologna. L’ultima prima della prossima sosta. Ma sia chiaro: sono proiezioni legate alle quattro settimane di prognosi e suscettibili di variazioni, tutto dipenderà come sempre dalla reazione del calciatore alle terapie e alla tabella individuale di recupero”.