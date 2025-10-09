Belgio, De Bruyne: “Mi trovo molto bene a Napoli! Su Conte…”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa col suo Belgio in vista del prossimo match di nazionale. Ecco cosa ha dichiarato:

Sull’incomprensione con Conte: “Ci sono sempre momenti in cui la pensi diversamente. Ma non c’è stata alcuna polemica. Si è parlato molto di più di quanto non ci fosse in realtà. Il mio nome attira molta attenzione. Non c’è stato niente di sbagliato”.

Sui suoi primi mesi al Napoli: “Sto bene, sto giocando molto e mi sento bene. E siamo anche in testa in Serie A”.

