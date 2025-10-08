Repubblica – «Così potete pagare Osimhen ad un prezzo inferiore!» La mail che incastra il presidente del Lille. I dettagli

Tra i documenti che la Procura contesta in merito al caso Osimhen, c’è una mail dell’allora presidente del Lille Gérard Lopez. Riporta La Repubblica, il Napoli ha chiesto ai francesi di non andare oltre i 50 milioni per l’acquisto del nigeriano. Lopez, che valuta l’operazione complessiva sui 70, ha poi inviato una mail in cui parla di “valore di facciata”. Di seguito, ecco quanto raccontato.
“Il Napoli fissa nell’estate del 2020 un tetto: per Osimhen non si possono spendere più di 50 milioni. Dall’altra parte, il presidente del Lille Gérard Lopez si mostra disponibile, ma valuta l’intera operazione 70 milioni. Propone così l’inserimento di Fernando Llorente e alcuni bonus legati alla Champions. Soprattutto, c’è una mail destinata a diventare decisiva per la procura. In quel documento si parla di un “valore di facciata”: «Questo, carissimi, vi permette di pagare (per Osimhen, ndr) un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma — sottolinea Lopez — con un valore nominale che è quello necessario per chiudere». Per i pm, le parole mostrano la natura artificiosa dell’operazione, un meccanismo costruito per gonfiare le cifre”.