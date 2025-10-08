Repubblica – Caso Osimhen, la Finanza: “Le trattative di Manzi, Palmieri e Liguori eterodirette da Giuntoli e Pompilio”

Nell’inchiesta pubblicata da La Repubblica relativa al caso Osimhen si scrive anche a proposito della cessione al Lille dei primavera Manzi, Palmieri e Liguori. In particolare, la Finanza scrive che le trattative furono «eterodirette dagli stessi dirigenti come si evincere dalla chat whatsapp tra Pompilio e Giuntoli del 20 luglio».

In quel dialogo, Giuntoli detta a Pompilio cosa far scrivere al procuratore: «Questo lo manda il procuratore del giocatore al Lille». E ancora: «Il Lille lo chiama e dopo averlo chiamato gli dice che le condizioni del contratto vanno bene…». Fino alla chiusura: «Dopo averlo chiamato gli scrive e gli chiede di fargli sapere eventuali club interessati». I due a quel punto iniziano a lavorare per capire quale possa essere il valore da iscrivere nei contratti dei tre calciatori. Giuntoli dovrebbe mandare a “Roma” (verosimilmente agli uffici della Filmauro di De Laurentiis), la bozza di offerta al Lille con valutazioni approssimative dei tre giovani da inserire nell’affare. Pompilio spiega: «Sono miei appunti. Per analizzare la posizione dei nostri da trasferire a loro, mi ci vogliono almeno 2-3 ore. Devo fare scaricare dal sistema lo storico federale di tutti e poi fare i singoli calcoli. Appena finisco te lo giro». Giuntoli pare avere fretta: «Allora fallo fare. E approssimativamente. Gli diamo uno specchietto della previsione al volo. Poi gli mandiamo la mail». E qui Pompilio sembra innervosirsi: «Cri fidati. Non puoi renderti conto di cosa ti ha chiesto. Fammi lavorare». Nelle carte la procura ribadisce come «i procuratori dei tre calciatori Manzi, Palmieri e Liguori hanno confermato che l’operazione è stata gestita in tutte le fasi, dai dirigenti del Napoli e in particolare da Pompilio».