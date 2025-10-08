Repubblica – «70 meno 20 per me va bene». Caso Osimhen, spunta il messaggio di ADL

Il quotidiano La Repubblica ha oggi scritto a proposito dei nuovi documenti emersi per quanto riguarda il caso Osimhen. Secondo quanto riportato, Napoli e Lille hanno faticato a trovare un accordo, poiché non si è trovata l’intesa sulla giusta contropartita, passando da nomi come Llorente, Fernandinho e Ounas. Si è poi chiuso con l’intesa su Orestis Karnezis. Su questa vicenda, sono stati resi noti dei nuovi messaggi, tra cui uno di De Laurentiis che dà il suo ok alla trattativa.

“Napoli e Lille continuano a cercare la formula giusta per chiudere l’affare Osimhen, con il nodo legato alla contropartita. Questa volta è il Lille con Lopez a muovere la pedina decisiva. Il 17 luglio invia una mail agli azzurri e mette sul tavolo un nome sorprendente: Orestis Karnezis, portiere di 35 anni, acquistato dal Napoli nel 2018 per due milioni e mezzo. Lopez lo valuta addirittura 20 milioni, così da far quadrare il conto e raggiungere i 70 richiesti per Osimhen. «Porteremo Karnezis al Lille per l’intero importo di 20 milioni. Su questo punto è di estrema importanza che non ci sia alcuna comunicazione sull’affare e sul prezzo: vanificherebbe lo scopo dell’accordo e — precisa Lopez — ci farebbe sembrare tutti cattivi». Poche ore prima, Giuntoli aveva inoltrato a Pompilio un sms di De Laurentiis: «Se non ci sono bonus, ma alla fine sono 70 meno 20, per me va bene. Adl»”.