Il Mattino – Recupero Rrahmani, il kosovaro punta una gara in particolare. I dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino scrive a proposito del recupero di Amir Rrahmani, attualmente fermo per infortunio. Stando a quanto riportato, il kosovaro non rientrerà immediatamente dopo la sosta. È più probabile che il suo ritorno in campo avvenga per Napoli-Inter, oppure per la successiva sfida contro il Como. “Conte spera che il recupero di Rrahmani prosegua allo stesso ritmo degli ultimi giorni. Ovvero senza altri intoppi. Col Pisa era andato in panchina, segnale di una guarigione ormai avvenuta (sennò non si viene convocati). Poi un secondo ko, proprio alla vigilia della partita con il Milan. E ora? Difficilissimo che possa essere pronto per dopo la sosta, ma diciamo che tra la gara con l’Inter (25 ottobre) e quella con il Como (il 1 novembre) dovrebbe riprendersi la sua maglia da titolare”.