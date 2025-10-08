Il Mattino: Politano sta meglio, prudenza e lesioni da escludere, ecco cosa filtra sul recupero

L’edizione di oggi del Il Mattino rivela importanti aggiornamenti sull’infortunio di Politano.

“Non dovrebbe essere nulla di grave lo stop di Politano: bene non sta, l’affaticamento muscolare non dovrebbe essere nulla di particolarmente preoccupante. Solo un campanello d’allarme. Ma è probabile che necessario un po’ di riposo: il fatto che lo staff dell’ltalia abbia immediatamente ritenuto non recuperabile neppure per la partita con lsraele, in programma martedi prossimo a Udine, significa che la prudenza invita a non affrettare il ritorno in gruppo: meglio un po’ di lavoro differenziato. Recupero per il Torino? Improbabile. Meglio puntare ad averlo al 100 per 100 pronto per il big match con I’Inter. Ma queste sono valutazioni che vanno fatte giorno dopo giorni. In ogni caso, a PinetaGrande, oggi, quel che conta è che vengano escluse delle lesioni. Ma in queste ore Politano già non lamenta più chissà quali problemi fisici”.