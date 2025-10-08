Il Mattino – 65000 posti a sedere, 8000 posti auto, museo e tanto altro. Il progetto del nuovo stadio di ADL

“Spulciando tra le “controdeduzioni” che Patron Aurelio De Laurentiis ha fatto alle criticità rilevate da Comune e Città metropolitana, al suo progetto dello stadio al Caramanico, viene fori un primo identikit dell’impianto. Che si profila da un lato come una vera infrastruttura cittadina e dall’altro massimizzatore di profitti per la Ssc Napoli. Uno stadio da 65mila posti che vivrebbe letteralmente sette giorni su sette”. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino a proposito del progetto del nuovo stadio proposto da Aurelio De Laurentiis in zona Caramanico. Questa struttura, prevede di essere multifunzionale e di avere in dote con sé altre aree ancora da sviluppare come un museo, uno store, un centro medico ed altro ancora. Si sono invece definiti spazi a destinazione sportiva; a spettatori, atleti e personale, aree per media e giornalisti, spazi tecnici e di supporto. Inoltre, il patron insiste per avere 8000 posti auto, perché come spiegato dalla Uefa possono generare un guadagno maggiore in quanto in occasione della partita il loro prezzo può aumentare.

