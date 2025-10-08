Gazzetta – Politano è il numero 1 per cross effettuati in Serie A. Il dato

Matteo Politano è primo in Serie A per quanto riguarda il numero di cross effettuati, 38 per la precisione. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha scritto alcune statistiche riguardanti i cross effettuati dai singoli giocatori e dalle varie squadre. Oltre la statistica dei singoli, c’è quella delle squadre. In questa, il Napoli figura subito dopo l’Inter. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Si fa presto a dire cross. Una definizione che riguarda troppe sotto-categorie: ci sono i palloni da spingere in porta, quelli che per trasformarli in occasione da gol richiedono un discreto sforzo del centravanti, quelli che sono più o meno delle preghiere, quelli inutili dalla trequarti, quelli che spiovono verso il portiere e diventano tiri. Insomma, c’è un mondo alla voce cross. E il principe di questo mondo è Matteo Politano: ne ha fatti partire già 38. Comandano i mancini: dietro all’ala del Napoli ci sono i terzini dell’Inter (Dimarco, 32) e del Parma (Valeri, 28). E poi, in sequenza, altri esterni bassi o a tutta fascia: Bellanova (26), Dodo (21), Gallo (20), Kalulu (19), Pezzella (19). Il primo “alto” è Yildiz (18, come Bastoni). La squadra che crossa di più è l’Inter: ben 115 volte. Anche Conte e Tudor si affidano tanto a questa giocata: 98 cross per entrambi. Ma è un dato strano. Il Napoli, già l’anno scorso, cercava spesso questa soluzione per sfruttare Lukaku (poi Lucca, adesso Hojlund) e McTominay, ma anche i difensori che si inserivano”.