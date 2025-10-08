Fedele: “Il Napoli deve fare uno scambio con l’Atalanta, vi dico”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e del mercato. Ecco cosa ne pensa:

“Se fossi nel Napoli, a partire già dal mese di gennaio, busserei alla porta dell’Atalanta e proporrei uno scambio. Il calciatore che farebbe al caso di Antonio Conte, per come la vedo io, è Lookman. Per questo motivo darei Noa Lang più trenta, trentacinque milioni di conguaglio ai Percassi per il nigeriano. Penso che in tal modo il Napoli si rinforzerebbe tantissimo. Detto questo, a me non piace accanirmi su Noa Lang. Parliamo di un buon calciatore, con delle qualità e non so perché finora abbia trovato così poco spazio“.