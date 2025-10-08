Fabbroni: “Spinazzola uno dei migliori del Napoli, è fondamentale”

Il giornalista Mario Fabbroni è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della crescita di Spinazzola. Ecco cosa ne pensa:

“Spinazzola è uno dei giocatori col maggior tasso qualitativo della squadra azzurra. Secondo me, anche se posso sembrare matto, ma lo stop che gli ho visto fare nella partita col Genoa su un lancio lunghissimo da solo vale il prezzo del biglietto. Si tratta di un giocatore che è diventato velocemente fondamentale per il Napoli. Spero che tornerà dalla Nazionale più forte e più convinto di prima, ovviamente esente da infortuni. Lui ha già dato tanto da questo punto di vista, pagando un prezzo alto con i tanti infortuni che ha avuto”.