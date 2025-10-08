Di Vicino: “McTominay? Non rende per condizione fisica, sulla posizione…”

Giorgio Di Vicino, ex attaccante di Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare di McTominay. Ecco cosa ne pensa:

“McTominay? Credo sia più una questione fisica. Ci sono momenti della stagione in cui un giocatore può rendere un po’ meno, è normale. Forse ha cambiato qualcosa anche a livello tattico, ma non credo sia quello il punto. Sono periodi, e sicuramente tornerà presto al massimo, perché l’anno scorso ha impressionato tutti per le sue qualità. È un giocatore di livello e lo rivedremo presto ai suoi standard, in concomitanza di una crescita della condizione. Certamente, De Bruyne non lo limita”.