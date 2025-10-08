Di Fusco: “Buon inizio del Napoli, ma gli infortuni…”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare dell’avvio di stagione del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il bilancio di inizio stagione del Napoli è ottimo, anche se forse non c’è stata continuità nel bel gioco. La nota stonata è rappresentata dagli infortuni muscolari, ma per il resto credo che il Napoli stia facendo il campionato che tutti ci aspettavamo. Peccato per il problema degli infortuni: è vero che la rosa è buona, ma quando si va oltre i 3-4 infortunati i reparti cominciano a soffrire. Abbiamo visto le difficoltà nella difesa, con Conte che sta cercando gli equilibri ma non li ha ancora trovati del tutto. L’ho sempre pensato che per lui sarà un compito difficile trovare gli equilibri in questa stagione post scudetto”.