CdS – Solo 51 minuti stagionali, Lang è già in cerca di riscatto. Nel mirino le gare con Torino e Psv

In questo avvio di stagione, Noa Lang ha totalizzato solo 51 minuti stagionali. Meno di lui, solo Ambrosino, Vergara, Mazzocchi e i due portieri Contini e Ferrante. Un bottino troppo magro per l’ex Psv, arrivato per 25 milioni di euro in questa sessione di mercato. Tuttavia, il calciatore punta subito al riscatto, mettendo nel mirino già le prossime gare stagionale contro il Torino e proprio contro la sua ex squadra in Champions League. Ne scrive a tal proposito l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Conte, però, ne ha sempre parlato molto bene: in ritiro e anche di recente, soprattutto dopo l’impatto in corsa sulla partita contro lo Sporting in Champions, quella in cui ha toccato il massimo minutaggio stagionale (21’). Con il Genoa, però, non è entrato, e così le sue presenze complessive sono rimaste ferme a 4: oltre a quella in Europa, si contano tre apparizioni in campionato contro Sassuolo (8 minuti), Cagliari (9) e Milan (13). E sempre dalla panchina. Un talentuoso come lui, idolo del popolo del Psv, protagonista grandi notti di coppa contro Psg e Juve nell’edizione precedente e per giunta anche cantante rap di successo in Olanda con il nick Noano, ha ovviamente un’incredibile voglia di riscatto. Di calcio, di minuti, di spazio. E da oggi, va da sé, ricomincerà a lavorare duro in allenamento in vista della trasferta a Torino con il Toro, dopo la sosta. Non è un momento facile, è quasi superfluo sottolinearlo, ma la stagione è lunga e le partite all’orizzonte un bel po’. Tra meno di due settimane, tra l’altro, si presenterà proprio da avversario a Eindhoven per sfidare il Psv: da un paio di giorni, sui forum, i tifosi invocano un suo ritorno a gennaio, ma a Napoli c’è ancora tanto da fare. E lui, c’è da scommettere, farà di tutto per confermare la sua fama e le doti per cui è stato scelto”.