Bologna-Napoli, partita la vendita dei biglietti. Residenti in Campania esclusi in attesa dell’Osservatorio

Il Bologna Fc, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i prezzi dei biglietti per la partita di campionato contro il Napoli, in programma al Dall’Ara per il giorno domenica 9 novembre alle ore 15:00. Però, al momento non sono stati messi in vendita tagliandi per il settore ospiti – quello riservato ai tifosi azzurri – né in altre porzioni dello stadio. Si è infatti reso noto sul sito che “fino alla riunione dell’Osservatorio i residenti in Campania non possono acquistare in nessun settore”.