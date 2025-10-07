Dieci calciatori del Napoli sono stati convocati dalle rispettive nazionali per partecipare agli incontri ufficiali relativi alle Qualificazioni Mondiali e altre competizioni. Ecco l’elenco completo delle partite in cui saranno impegnati:

Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia (11 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre).

(11 ottobre); (14 ottobre). Anguissa : Mauritius-Camerun (8 ottobre); Camerun-Angola (13 ottobre).

: (8 ottobre); (13 ottobre). De Bruyne : Belgio-Macedonia (10 ottobre); Galles-Belgio (13 ottobre).

: (10 ottobre); (13 ottobre). Elmas : Belgio-Macedonia (10 ottobre); Macedonia-Kazakistan (13 ottobre).

: (10 ottobre); (13 ottobre). Gilmour e McTominay : Scozia-Grecia (9 ottobre); Scozia-Bielorussia (12 ottobre).

: (9 ottobre); (12 ottobre). Højlund : Bielorussia-Danimarca (9 ottobre); Danimarca-Grecia (12 ottobre).

: (9 ottobre); (12 ottobre). Marianucci: Italia-Svezia (10 ottobre); Italia-Armenia (14 ottobre)