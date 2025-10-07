SSC Napoli, dieci giocatori azzurri impegnati con le rispettive nazionali, queste le loro partite

Scritto da:
Salvatore Borghese
-
Ssc Napoli nuovo logo bianco

Dieci calciatori del Napoli sono stati convocati dalle rispettive nazionali per partecipare agli incontri ufficiali relativi alle Qualificazioni Mondiali e altre competizioni. Ecco l’elenco completo delle partite in cui saranno impegnati:

  • Meret, Di Lorenzo, Spinazzola: Estonia-Italia (11 ottobre); Italia-Israele (14 ottobre).
  • Anguissa: Mauritius-Camerun (8 ottobre); Camerun-Angola (13 ottobre).
  • De Bruyne: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Galles-Belgio (13 ottobre).
  • Elmas: Belgio-Macedonia (10 ottobre); Macedonia-Kazakistan (13 ottobre).
  • Gilmour e McTominay: Scozia-Grecia (9 ottobre); Scozia-Bielorussia (12 ottobre).
  • Højlund: Bielorussia-Danimarca (9 ottobre); Danimarca-Grecia (12 ottobre).
  • Marianucci: Italia-Svezia (10 ottobre); Italia-Armenia (14 ottobre)
