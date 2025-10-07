Sky: “Hojlund è devastante con De Bruyne”

Il giornalista di Sky Francesco Modugno nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” ha commentato il match disputato dal Napoli contro il Genoa e della prestazione di alcuni capi saldi degli Azzurri: “Napoli-Genoa? Il bello del calcio è che in una squadra forte ci sono tanti giocatori forti, poi entra un giocatore di una dimensione differente che consente di cambiare la squadra, il Napoli pareggia e poi la ribalta, i giocatori riconoscono il fuoriclasse e lo hanno mandato sulla bandierina nei minuti finali per difendere il risultato. Parliamo di un giocatore di un altro livello, oggi avere De Bruyne a Napoli è un grande privilegio.

Ci sono anche gli avversari e nel primo tempo il Genoa ha fatto una grande gara, hanno corso come i dannati ed anche il ragazzino li davanti ha fatto un grande gol. Milinkovic Savic è unico nel suo genere ed è stato capace in occasione del gol di fare un lancio da 70 metri, stop di Spinazzola e poi con Hojlund hai trovato un centravanti che con una catapulta come De Bruyne è devastante.

La leadership all’interno dello spogliatoio non è espressa dalla fascia e basta, nello spogliatoio ci stanno tanti capitani, non solo Di Lorenzo ma anche giocatori come Juan Jesus, Rrahmani ed Anguissa. Poi Di Lorenzo si è sicuramente meritato la fascia”.