Rambaudi: “Hojlund è insostituibile, giocherebbe titolare anche con Lukaku in condizione”

Rasmus Hojlund è stato decisivo contro il Genoa ed in Champions contro lo Sporting convincendo la piazza di Napoli con i suoi gol.

L’ex calciatore Roberto Rambaudi è intervenuto a “Il Bello del Calcio” parlando del danese: “Per me questo Hojlund è insostituibile e giocherebbe titolare anche con Lukaku nella miglior condizione, poi sarei curioso di sapere quanti palloni Milinkovic e quanti tocchi chiave fa nel corso dell’azione. Il gesto di Juan Jesus nel chiamare Lang per l’esultanza è stato un gesto da leader, molto bravo e merita complimenti. Neres? Io penso che possa dare molto di più a gara in corso, da titolare paga troppo e lo vedo meglio a gara in corso.

L’evoluzione di Conte nel modo di mettere in campo la squadra, i giocatori hanno una visione diversa nell’occupare gli spazi, per me c’è un’evoluzione e certi giocatori valorizzano il tutto, come De Bruyne sia uno di questi. Kevin valorizza il tutto da quando si allena fino a quando entra in campo“.