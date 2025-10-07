Quando tornano Rrahmani e Buongiorno? Le ultime sui due infortunati

Il Napoli sta giocando da diverse partite senza la sua coppia di difensori titolari e nonostante le prestazioni di Juan Jesus e Beukema siano state comunque buone, la differenza si vede. Buongiorno è fermo dal Pisa, Rrahmani dall’ultima sosta delle Nazionali un mese fa. Come riporta Il Corriere dello Sport, il recupero dell’italiano è vicino, sarà già disponibile per la trasferta di Torino. Sul Kosovaro non si hanno ancora aggiornamenti, ma non dovrebbe mancare molto al suo rientro in campo e questa settimana di sosta sarà fondamentale.