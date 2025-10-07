Moretto-Lo United su Hojlund ha un diritto di prelazione: il punto

Rasmus Hojlund ha conquistato la piazza di Napoli iniziando a segnare con una certa regolarità ad inizio ottobre.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha sottolineato importanti dettagli dietro l’operazione che ha consentito alla punta danese di tornare in Italia dopo l’esperienza all’Atalanta; l’operazione si sarebbe chiusa con un prestito oneroso da 6 milioni di euro con diritto di riscatto a 44 milioni. In caso di acquisto definitivo, il Manchester United manterrà il 7,5% sul futuro profitto, oltre a un diritto di prelazione che permetterà ai Red Devils di pareggiare eventuali offerte future.