L’edizione odierna de Il Mattino analizza la complessa questione relativa allo stadio del Napoli. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis sogna un nuovo impianto sportivo per la sua squadra. La zona individuata dal presidente azzurro sarebbe quella del Caramanico. De Laurentiis si è mosso formalmente inviando una comunicazione al Comune. Si tratta di quattro pagine ufficiali su carta intestata della SSC Napoli, testimoniando la chiara determinazione del patron nel portare avanti il progetto del nuovo stadio. Le pagine contengono risposte e precisazioni alle criticità sollevate dal Comune e dalla Città metropolitana, guidate dal sindaco Manfredi, in merito alla fattibilità del progetto. Un’altra questione considerata è quella relativa al progetto parallelo di AreNapoli, che prevede un palazzetto dello sport nella stessa area. Nella documentazione fornita dalla SSC Napoli si sottolinea che la coesistenza di un altro progetto su una porzione delle medesime aree non compromette l’iniziativa promossa dalla nostra società. L’argomentazione del Napoli evidenzia che, data la fase ancora preliminare del progetto di AreNapoli, eventuali modifiche per un’armonizzazione degli interessi pubblici sarebbero possibili.

Le parole dirette di Aurelio De Laurentiis aggiungono peso alla questione:

“La costruzione del nuovo stadio della SSC Napoli rappresenterebbe un miglioramento socioeconomico più significativo rispetto all’alternativa proposta da AreNapoli. Questo contribuirebbe sia ad accrescere la fiducia e il benessere sociale sia a generare un incremento del PIL locale, grazie allo sviluppo dell’economia della zona. Un elemento che non può essere ignorato”.