Daily Mail: “Non è tutto idilliaco per De Bruyne ma la convivenza con Conte è possibile”

Kevin De Bruyne è stato il grande acquisto della sessione estiva di mercato.

Dopo 2 mesi di calcio giocato, il talento belga è stato coinvolto in diverse reti azzurre ma anche a delle sostituzioni che hanno fatto storcere il naso; il Daily Mail ha fatto un sunto dell’esperienza italiana del campione belga: ““Quando Kevin De Bruyne è sbarcato in Italia, l’entusiasmo è stato tale da far pensare a un nuovo risveglio del Vesuvio. A Napoli, un locale ha celebrato l’evento presentando una pizza azzurra con le sue iniziali, preparata con ricotta di bufala e una speciale birra blu. Poco distante, a Sorrento, una gelateria ha lanciato un gusto in suo onore: Kevin De Brownie. Un’accoglienza da tappeto rosso per il fuoriclasse belga che ha lasciato il Manchester City per trasferirsi ai piedi del Vesuvio.

Non tutto è idilliaco per De Bruyne a Napoli. Dopo l’euforia iniziale, la stampa italiana si divide: per La Gazzetta dello Sport è “una luce splendente”, ma c’è chi lo considera un problema tattico. L’ex dg Pierpaolo Marino sostiene che renda il Napoli prevedibile e limiti McTominay, costringendo Conte a cambiare modulo. Tre gol e due assist non hanno convinto tutti, e anche il piccolo battibecco con l’allenatore ha alimentato i dubbi. Tuttavia, Conte minimizza: la convivenza può ancora funzionare“.