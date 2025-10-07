L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sugli infortuni in casa Napoli. Secondo il quotidiano, Antonio Conte, nell’ambito della sua continua sperimentazione a Castel Volturno, sta cercando di valorizzare al massimo le potenzialità dei suoi giocatori. In questa ottica, pare stia valutando un nuovo possibile ruolo per Antonio Vergara. Sui possibili sostituti di Matteo Politano, ci sono diverse soluzioni. Per quanto riguarda Politano, le opzioni non mancano. Neres, che resterà a Castel Volturno durante la pausa, è pronto a mettersi in mostra e nel 4-3-3 offre efficacia nell’uno contro uno. Ci sono però altre possibilità. Spinazzola può essere schierato anche a destra, come accaduto contro il Genoa a gara in corso. Elmas, grazie alla sua versatilità, si adatta bene a quel ruolo. Inoltre, durante i ritiri, Conte ha testato anche Vergara come ulteriore alternativa nella ricerca di un vice Politano.