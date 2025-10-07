Bruscolotti: “Il Napoli vincendo alcune partite non dominando, sta dimostrando che può vivere una stagione positiva”

L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti, nel corso di una chiacchierata a Radio Marte ha parlato del Napoli e delle possibilità di vittoria dello scudetto: “Sulla lotta scudetto il Napoli c’è anche perché ha vinto soffrendo alcune partite e non dominando e questo per me è un segnale che la stagione può essere positiva e di nuovo vincente. Perché prima o poi la squadra troverà pure la quadra giusta, tutti risponderanno al meglio e quindi poi si vedrà qualcosa di diverso. La Roma dirà la sua, io penso però che sia leggermente favorito il Milan, perché non ha gli impegni di coppa come non li ha avuti lo scorso anno Conte”.