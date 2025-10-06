Prima pagina del Roma: “Primi di forza”

Consueto ampio spazio nell’edizione del lunedì per il Napoli di Conte sulla prima pagina del quotidiano napoletano Roma.

Il titolo scelto è “Primi di forza” a sottolineare l’approccio negativo e la rimonta di carattere. Il commento recita: “Brividi al Maradona dopo il gol di Ekhator ma nella ripresa il Napoli rimonta il Genoa con le reti di Anguissa e Høilund e vola“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza riassume lo svolgimento della gara con: “Lo spirito di gruppo che va oltre gli infortuni e le fatiche della Champions“.

Infine, l’editoriale di Mimmo Carratelli analizza la partita con “I tocchi di Kevin e il cinismo di Rasmus fanno la differenza“.