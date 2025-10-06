Gazzetta – Napoli, con De Bruyne cambia tutto; il belga ribalta il Genoa

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione decisiva di Kevin De Bruyne; il belga è entrato nella ripresa e ha ribaltato il risultato. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Se Kevin De Bruyne è un problema, allora tutti vorrebbero avere questo problema. Sicuramente McTominay sta soffrendo la nuova collocazione tattica, ora che è il belga a prendersi tutte le libertà del mondo. Se il Napoli più brutto della stagione improvvisamente si trasforma in una squadra di ossessi, e ribalta il sorprendente 0-1 del primo tempo nel 2-1 che vale la testa della classifica, annichilendo il bel Genoa visto fin lì, è merito di Kevin De Bruyne. Un’entrata che non cambia semplicemente sistema tattico: cambia tutto”.