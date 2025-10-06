Cds – Napoli-Genoa, il 4-3-3 non è l’unico modulo possibile; Conte esulta a fine gara

Il Corriere dello Sport scrive della vittoria in rimonta del Napoli contro il Genoa per 2-1 al Maradona: “Due vittorie in cinque giorni, il rilancio in Champions e il primato conservato in campionato. L’urlo liberatorio di Conte dopo la vittoria sul Genoa dà l’idea dell’importanza dei tre punti raccolti dal Napoli. Che ha provato a complicarsi la vita con un approccio da dimenticare, ma poi ha reagito e ha vinto da grande squadra. La notte del Maradona ha stoppato un ritornello sentito per settimane e le solite convinzioni basate sul nulla. Chi ha sostenuto la tesi del 4-3-3 come unico modulo adatto a questo Napoli è stato smentito in 90 minuti”.