Tuttosport – Conte vuole invertire il trend negativo di ottobre

Mancano poche ore alla partita di Serie A tra Napoli e Genoa: le due squadre si trovano rispettivamente al secondo e ultimo posto in classifica, con i Partenopei che sono a pari punti con il Milan capolista. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, l’obiettivo di Conte è vincere la partita di oggi per consolidare la vetta della classifica, approfittando anche dello scontro diretto tra Juve e Milan, in programma stasera alle 20:45. Sempre secondo il quotidiano, il tecnico pugliese vuole invertire un trend negativo che riguarda il mese di ottobre: insieme a febbraio, è il periodo in cui le squadre che ha allenato in Italia hanno la media punti più bassa, pari a 1,83 a partita. Il bilancio parla di 23 vittorie, 10 sconfitte e altrettanti pareggi in 43 partite.