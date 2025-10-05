Spalletti-Juve, il sogno è possibile: i motivi

La Juventus nonostante i buoni risultati conquistati da inizio stagione in campionato, non sta convincendo nel cammino europeo visti i 2 pareggi ottenuti con 6 gol subiti.

Secondo quanto riferito da Torino, la Juve starebbe sondando la possibilità di affidare la panchina a Luciano Spalletti, ex ct della Nazionale e del Napoli scudettato: ““Negli ultimi giorni sui social si è parlato sempre più spesso di un possibile avvicinamento tra Luciano Spalletti e la Juventus. L’allenatore ex Napoli e Nazionale, attualmente senza squadra, è uno dei nomi con maggiore appeal nel panorama europeo. Il suo curriculum, fatto di esperienze di alto livello e di una filosofia di gioco moderna, lo rende un profilo che inevitabilmente stuzzica i tifosi.

L’ipotesi di un arrivo di Spalletti alla Juve nasce proprio da questa suggestione: la ricerca di un tecnico di grande esperienza, capace di dare un’impronta forte e di valorizzare al meglio la rosa bianconera. Al di là dei rumors, è importante sottolineare che la Juventus non ha intenzione di cambiare allenatore. La posizione di Igor Tudor resta solida: il club gli riconosce fiducia e lo considera in grado di raddrizzare la rotta. Nonostante i pareggi abbiano generato malumori, in società non si parla di esonero né di sostituti“.