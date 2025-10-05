Sky Sport: Conte opta per il 4-3-3 contro il Genoa. Ecco chi partirà dalla panchina a centrocampo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte è pronto a schierare la propria formazione ritornando sul 4-3-3 come modulo. De Bruyne andrà infatti in panchina per riposare dopo le partite impegnative contro Milan e Sporting Lisbona. Al suo posto verrà schierato Neres che non ha ancora avuto una maglia da titolare in questa stagione.

In porta parte di nuovo titolare Milinkovic-Savic mentre Olivera farà prendere fiato a Gutierrez e Spinazzola. Restano titolari Anguissa, Lobotka e McTominay a centrocampo mentre in attacco il tridente con Neres verrà completato da Politano e Hojlund.

Ecco le probabili formazioni di Napoli – Genoa:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic, Olivera, Juan Jesus, Beukema, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Neres All.:Conte

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Carboni, Ellertsson; Colombo. All.: Vieira