Silooy a TMW: “Beukema difensore bravissimo, Lang si esprime meglio nel 4-3-3”

Sonny Silooy, vice allenatore dell’Ajax Femminile, è intervenuto a Tuttomercatoweb per parlare di alcuni temi in Serie A, in particolare di Beukema e Lang, due calciatori olandesi attualmente al Napoli. Ecco le sue parole: “Beukema è un bravissimo difensore, ha giocato bene in tutte le squadre in cui è stato, per questo si è meritato il Napoli. Lang è una persona speciale, era qui all’Ajax. A volte è speciale nel senso positivo, altre in negativo: questo dipende molto da come viene gestito dall’allenatore. Se l’allenatore lo rende felice, allora può fare belle cose. Non so se ora lo sia, ma il mister è Conte e lui sa cosa serve per far vincere il Napoli. Bisogna considerare che il modulo usato dal tecnico non favorisce Lang: Conte gioca con il 3-5-2 e Lang è uno che si esprime bene nel 4-3-3. In questo modo uno come Lang, un’ala pura, è depotenziato, non può esprimersi al meglio“.