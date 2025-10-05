Nesta: “Ecco chi vincerà lo Scudetto secondo me”

Alessando Nesta, terzino del Milan dal 2002 al 2012, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta Dello Sport, in cui ha detto la sua riguardo la lotta Scudetto e chi pensa possa essere la favorita. Ecco le sue parole: “La rosa del Milan è attrezzata per fare qualsiasi cosa, ma consiglierei di non alzare troppo le aspettative. Non li vedo pronti per portare il peso di dover vincere lo Scudetto, ma non è che non possa farlo. Vedo più attrezzata l’Inter, che ha una struttura per poter reggere il doppio impegno, il Napoli forse meno. Giocare campionato, coppe e poi Nazionale toglie energie da qualche parte. L’Inter fa meno fatica a vincere una partita in Europa, sopporta meglio la pressione“.