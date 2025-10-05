Napoli, Rrahmani ancora ai box: rientro incerto

Prosegue il lavoro differenziato per Amir Rrahmani, che continua ad allenarsi a parte nel centro sportivo di Castel Volturno. Il difensore kosovaro del Napoli punta a rientrare il prima possibile, ma il recupero procede più lentamente del previsto.

Inizialmente inserito in panchina contro il Pisa, Rrahmani sembrava vicino al rientro in campo. Tuttavia, un nuovo stop fisico ha rallentato i tempi di recupero, lasciando ancora incerta la data del suo effettivo ritorno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non esistono al momento certezze sui tempi di recupero del difensore, elemento chiave della retroguardia azzurra. La sua assenza si sta facendo sentire: senza di lui, il Napoli ha mostrato maggiore fragilità difensiva, incassando più gol del previsto.

Antonio Conte spera di poter contare presto sul suo leader difensivo, consapevole che la solidità della squadra passa anche dai piedi e dall’esperienza di Rrahmani. Il tecnico azzurro attende con ansia il rientro del centrale kosovaro, considerato un pilastro fondamentale per il nuovo progetto tattico del Napoli.