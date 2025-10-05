Napoli – Roma Primavera: le formazioni ufficiali

Partita difficile per il Napoli Primavera che ospita la Roma nella 7a giornata della Serie A Primavera. La squadra di Dario Rocco, dopo la vittoria all’esordio contro il Cagliari, ha perso tutte le altre partite contro Torino, Verona, Bologna, Cremonese e Cesena. I giallorossi, invece, sono al nono posto e hanno ottenuto 9 punti nelle ultime 4 partite: la partita precedente a questa l’hanno vinta per 1-0 contro il Frosinone. Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI PRIMAVERA (3-4-2-1): Lattisi; Caucci, Gambardella, Garofalo; Olivieri, Cimmaruta, Prsico, D’Angelo; Gorica, Borriello; Lo Scalzo. All. Rocco.

ROMA PRIMAVERA (3-4-2-1): De Marzi; Mirra, Seck, Nardin; Lulli, Bah, Romano, Marchetti; Della Rocca, Nunzio; Arena. All. Guidi.