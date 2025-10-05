Napoli – Roma Primavera 0-2: Azzurrini ultimi in classifica

Continua il periodo difficile per il Napoli Primavera, che incassa la sesta sconfitta consecutiva in campionato (la settima in otto partite se vogliamo considerare le due partite giocate in Youth League) e si trova ultimo in classifica a soli 3 punti. A condannare gli azzurrini è la Roma che vince all’Arena Giuseppe Piccolo, grazie alla doppietta di Alessandro Di Nunzio. I padroni di casa iniziano bene la partita, con Cimmaruta che prova a sorprendere la difesa giallorossa con diversi tentativi da fuori area. Tuttavia, dopo 25 minuti, la sbloccano gli ospiti grazie ad un gol di Di Nunzio che, servito da Lulli, batte Lattisi con il piattone sinistro.

Dopo soli tre minuti, il Napoli segna il gol del pareggio con Borriello, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I giallorossi resistono per tutto il resto del primo tempo, impedendo alla squadra Partenopea di segnare il gol del pareggio: poco prima dell’intervallo, gli ospiti sfiorano anche il raddoppio con Romano che, servito da Di Nunzio di tacco, non trova la porta da ottima posizione. Nel secondo tempo, la Roma prova a rendere il vantaggio più rassicurante, ma Lattisi è decisivo su un tiro di Romano. Rocco fa entrare Nardozi e De Chiara al posto di Gorica e Prisco, mentre Borriello, solo davanti a Zelezny, si allunga troppo la sfera, sprecando una grossa palla gol.

A un quarto d’ora dalla fine, la Roma riesce a trovare il gol del raddoppio, ancora con Di Nunzio che segna un gran gol. Non si accontentano gli ospiti, che pochi minuti dopo vanno vicinissimi al terzo gol, con Almaviva che colpisce la traversa. Poco prima del fischio finale, il Napoli finisce anche in 10: espulso Garofalo per un calcio su Forte. Arriva, dunque, la sesta sconfitta consecutiva per il Napoli che si trova attualmente in fondo alla classifica: per i giallorossi, invece, è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.