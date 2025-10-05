Napoli-Genoa: probabili formazioni

Un Napoli inedito potrebbe scendere in campo contro il Genoa. Antonio Conte è pronto a sorprendere tutti con una nuova impostazione tattica: per la prima volta dall’inizio della sua gestione, l’allenatore azzurro pensa di proporre il modulo 4-3-3, con Neres schierato dal primo minuto nel tridente offensivo accanto a Hojlund e all’insostituibile Politano.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, questa scelta comporterebbe l’esclusione di Kevin De Bruyne, che partirebbe dalla panchina per rifiatare dopo le ultime uscite. Conte punta sulla velocità e sull’imprevedibilità di Neres per dare maggiore spinta e fantasia all’attacco partenopeo.
Restano due i principali dubbi di formazione. In porta, Milinkovic-Savic sembra in vantaggio su Meret per partire titolare anche in campionato, mentre sulla fascia sinistra Mathias Olivera potrebbe essere preferito a Spinazzola.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Thorsby, Venturino; Colombo