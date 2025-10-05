Napoli-Genoa, Conte cambia modulo: 4-3-3 con Neres titolare

Per la sfida contro il Genoa, in programma oggi alle 18, Antonio Conte è pronto a modificare il modulo tattico del suo Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico opterà per il 4-3-3, lasciando inizialmente in panchina Kevin De Bruyne per gestirne le energie e garantire freschezza nel calendario fitto di impegni.

A sostituire il fuoriclasse belga ci sarà Scott McTominay, protagonista di una staffetta programmata che consentirà a De Bruyne di rifiatare e ritrovare brillantezza per i momenti decisivi della partita. Al centro dell’attenzione c’è anche David Neres, che partirà titolare per sfruttare la sua capacità di saltare l’uomo e creare spazi in attacco. Il brasiliano è considerato un fattore decisivo per sbloccare partite chiuse e dare maggiore imprevedibilità al tridente offensivo insieme a Hojlund e Politano.

Con il ritorno al 4-3-3, il Napoli si presenterà con un abito tattico più classico, rinunciando temporaneamente al “Fab Four” e puntando su equilibrio, dinamismo e incisività. Conte conferma così la sua strategia di gestione delle energie e rotazioni mirate per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.