Napoli, Conte prepara la svolta: De Bruyne a riposo contro il Genoa

Antonio Conte è pronto a cambiare volto al suo Napoli in vista della sfida contro il Genoa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il tecnico azzurro avrebbe deciso di lasciare inizialmente in panchina Kevin De Bruyne per concedergli un turno di riposo, dando spazio dal primo minuto a David Neres nel nuovo modulo 4-3-3.

Conte aveva già pianificato questa rotazione nell’ultima giornata di campionato contro il Pisa, ma i suoi piani sono stati stravolti dall’espulsione di Giovanni Di Lorenzo nella precedente partita contro il Manchester City, che lo aveva costretto a rivedere l’assetto tattico e a sostituire De Bruyne dopo appena ventisei minuti all’Etihad.

Ora il momento del cambio è arrivato: il tecnico vuole gestire le energie del fuoriclasse belga, fondamentale per il prosieguo della stagione e per gli impegni ravvicinati che attendono il Napoli. Con Neres titolare, Conte punta su velocità, tecnica e freschezza per affrontare un Genoa solido e organizzato.