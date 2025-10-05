Napoli, Buongiorno vicino al rientro

Buone notizie in casa Napoli sul fronte infortuni: Alessandro Buongiorno, fermo da diverse settimane, si avvicina al rientro in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore ex Torino sarà a disposizione di Antonio Conte subito dopo la sosta per le Nazionali, in tempo per affrontare proprio la sua ex squadra.

Fino al suo ritorno, il tecnico azzurro continuerà a puntare sulla coppia difensiva formata da Beukema e Juan Jesus, che nelle ultime partite ha garantito solidità, esperienza e spirito di sacrificio. Conte ha voluto elogiare in particolare il brasiliano, definendolo “immortale” per la professionalità e l’impegno mostrati durante un periodo di emergenza in difesa.

L’assenza di Buongiorno si è fatta sentire, ma il Napoli ha saputo reagire con compattezza e carattere, confermando la qualità del reparto difensivo. Il ritorno del centrale rappresenterà un rinforzo fondamentale per la seconda parte di stagione, offrendo maggiore profondità e sicurezza alla retroguardia azzurra.