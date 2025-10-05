Moggi: “Milan favorito per lo scudetto ma vorrei rivedere il match contro un Napoli al completo”

L’ex dg Luciano Moggi nel corso di un’intervista a Tuttomercatoweb ha commentato il campionato di Serie A sottolineando come il Milan sia favorito per il titolo: “Il Milan ha giocato bene contro il Napoli ma il Napoli ha di che lamentarsi per quello che non ha potuto mettere in campo. E’ una partita che vorrei rivedere con le due squadre al completo.

Non è da escludere dalla corsa l’Inter ma il Milan non ha le coppe e questo mi fa dire che sia favorita per lo Scudetto. I nerazzurri non hanno cambiato motto. E’ una squadra che ha mantenuto ciò che c’era da mantenere. Non ha preso Lookman, ma ha puntato su Bonny che è un ragazzo interessante. Poi c’è Pio Esposito che dicono tutti sia un fenomeno. E occhio a Diouf: se viene fuori ne modo giusto può spaccare le partite, come il mio Edgar Davids“.