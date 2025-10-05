La Repubblica – Ecco chi dovrebbe giocare in porta per il Napoli oggi

Il Napoli si prepara ad affrontare il Genoa al Maradona: la squadra di Conte vuole riscattarsi dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Milan, mentre i rossoblù sono ultimi in classifica e vogliono tentare il colpaccio. Sono previste alcune novità nella formazione di Conte oggi, ad esempio un cambio di modulo, riposo per De Bruyne, e Neres titolare. Tuttavia, come svelato dal quotidiano La Repubblica, il dubbio del tecnico pugliese è il portiere. In campionato, Meret ha giocato tutte le partite in campionato (tranne la trasferta a Firenze): tuttavia, Milinkovic-Savic è in ottima forma (a confermarlo è la grande parata su Hjulmand contro lo Sporting Lisbona). Sempre secondo il quotidiano, dovrebbe spuntarla il portiere serbo.